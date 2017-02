The Batman: Matt Reeves sarà il nuovo regista del film

Cristiano Ogrisi

Mentre la Marvel ha fatto ufficialmente partire le riprese di Avengers: Infinity War, anche la DC sta smuovendo The Batman dalla situazione di stallo nel quale il film si era inserito: proprio oggi la Warner Bros. ha offerto la regia del film a Matt Reeves.

Reeves era già stato nominato come frontrunner per il ruolo nei giorni passati e Variety afferma di aver accettato subito la proposta. Il film sembra aver ritrovato stabilità dopo che a fine gennaio, Ben Affleck abbandonò la regia del film con queste parole:

"Ci sono personaggi che occupano un posto speciale nel cuore di milioni di persone. Interpretare Batman richiede concentrazione, passione e devo fornire la miglior performance possibile. E' chiaro che non posso fare entrambi i lavori al livello che il progetto richiede. Insieme con lo studio, ho deciso di farmi aiutare da un regista che collaborerà con me. Ce la metterò tutta e sono ancora qui, ma adesso stiamo cercando un regista. Non vedo l'ora di tornare a indossare i panni di Batman per i fan di tutto il mondo."

Matt Reeves ha esordito come protetto di J.J. Abrams grazie a Cloverfield, ma poi grazie a Blood Story, remake di Lasciami entrare, e soprattutto al grande successo di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie ha trovato una strada personale nell'industria.

