The Batman, Matt Reeves paragona il Cavaliere Oscuro a... Il pianeta delle scimmie

Matt Reeves, annunciato regista di The Batman e già regista di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, ha dichiarato che i rispettivi protagonisti Bruce Wayne e Cesare hanno molto in comune. Mentre Reeves era impegnato con The War - Il pianeta delle scimmie, il terzo capitolo del reboot, la Warner Bros. gli ha affidato il film su Bruce Wayne, dopo l'abbandono da parte di Ben Affleck. In un'intervista con il Los Angeles Daily News, il regista ha spiegato che nonostante i generi delle due saghe siano diversi, il Cavaliere Oscuro (Affleck) e Cesare (Andy Serkis) sono molto simili:

"È strano essere parte di due franchise che sono anche le due a cui ero più affezionato da piccolo. Ero ossessionato da Batman. Penso che, per quanto sia un supereroe, non è un superuomo, è una persona. È un'anima sofferente che fa i conti con il suo passato e prova nuove strade per stare nel mondo. È molto potente, e proprio in questo è uguale a Cesare."

Matt Reeves ha esordito come protetto di J.J. Abrams grazie a Cloverfield, ma poi grazie a Blood Story, remake di Lasciami entrare, e soprattutto al grande successo di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie ha trovato una strada personale nell'industria.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Batman, Matt Reeves paragona il Cavaliere...