The Batman: Matt Reeves inizierà le riprese nell'estate 2018?

Se tutto andrà secondo i piani, The Batman inizierà la sua lavorazione ufficiale nell'estate 2018. L'anno scorso il pubblico ha visto il Bruce Wayne di Ben Affleck in due occasioni, ma il suo futuro continua a essere in dubbio. La Warner Bros sta andando avanti con i piani sul nuovo film su Batman e il regista Matt Reeves è attualmente al lavoro per dare forma al suo punto di vista, partendo da zero rispetto alla visione iniziata da Affleck, prima dell'addio.

Direttamente da The Wrap, il giornalista americano Umberto Gonzalez ha dato qualche anticipazione sulla lavorazione del film, rivelando che The Batman inizierà le sue riprese nell'estate del 2018 se tutto andrà come deve andare, lasciando intendere che la situazione è ancora in bilico e soggetta a ulteriori rinvii.

L'elemento che sta creando difficoltà al progetto è la sceneggiatura. Affleck e la Warner Bros hanno lavorato molto tempo insieme provando a trovare una storia che soddisfacesse entrambi, ma Reeves ha iniziato a metterci mano da soli due mesi. La produzione per l'estate 2018 regala qualche mese di tempo al regista di Cloverfield, e anche ad Affleck stesso, che dovrà decidere se dopo Justice League tornerà nei panni di Bruce Wayne o meno.

