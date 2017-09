The Batman: Marc Guggenheim si sarebbe lasciato sfuggire l'uscita di scena di Deathstroke

Da mesi il futuro lavorativo di Joe Manganiello, almeno nell'ambito dei cinecomics. L'attore, scelto in un primo tempo per interpretare il villain Deathstroke in The Batman, ha assitito alle rivoluzioni interne alla produzione e adesso la presenza del villain nel film sarebbe a rischio. Una volta ingaggiato, Matt Reeves ha infatti deciso di riscrivere il film rendendolo più personale, il tutto senza fornire alcun tipo di dettaglio sul plot.

Reeves terrà ancora Deathstroke come villain? A quanto pare no. A lasciarsi sfuggire la notizia è il produttore di Arrow Marc Guggenheim. Nel corso di una recente intervista è stato chiesto a Guggenheim se nella nuova stagione Deathstroke farà ritorno. Il produttore ha confermato il rumor, spiegando che la ragione del suo ritorno sta nel fatto che i piani della DC di impiegarlo in un altro progetto sarebbero saltati.

"DC controlla i personaggi. A un certo punto ci ha informato di avere piani per Deathstroke che non includevano Arrow. La situazione, però, adesso è cambiata. Allora sono andato dalla DC e ho detto 'Sapete che ho dei progetti per Slde Wilson, ma ce lo dovete ridare. Non possiamo andare a Lian Yu e non vedere Slade Wilson".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Batman: Marc Guggenheim si sarebbe lasciato...