The Batman: Josh Gad avrebbe anticipato il suo ingaggio nel ruolo di un celebre villain?

Il DC Extended Universe c_ontinua a riservare sorprese e cambi di direzione. L'attenzione si concentra ora su The Batman dopo il cambio al vertice della regia che ha visto Matt Reeves al posto della star Ben Affleck. Nella versione di Affleck si vociferava che il principale villain del film sarebbe stato Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello.

Ora che Matt Reeves ha preso il controllo artistico del progetto, la presenza di Deathstroke sembra non essere più così certa. Su quale altro villain del DC Universe potrebbe puntare il regista? Twitter ci aiuta a darci una prima risposta. L'attore Josh Gad, di recente, ha postato su Twitter uno strano di disegno di un classico villain dei fumetti di Batman, il Pinguino.

L'immagine non è accompagnata da alcun testo perciò non sappiamo se sia solo un tentativo di Gad di candidarsi a un ruolo in The Batman o se davvero l'attore vuole suggerire ai fan il suo prossimo impegno lavorativo. Per saperne di più non ci resta che attendere novità da DC/Warner.

