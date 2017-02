The Batman: James Gunn suggerisce Jeremy Saulnier come regista

Ben Affleck ha rinunciato alla regia di The Batman, scelta confermata alcuni giorni fa, e probabilmente la star ha deciso inoltre di non sviluppare ulteriormente la sceneggiatura del progetto. Secondo quanto riporta il sito Deadline, è infatti stato Chris Terrio a firmare la bozza più recente, dopo la prima versione ideata da Affleck insieme a Geoff Johns.

Terrio ha già collaborato con Ben in occasione dello script di Argo e si è occupato anche della sceneggiatura di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League .

Per ora The Batman rimane ancora senza un regista, mentre Affleck sarà coinvolto come protagonista e produttore, in attesa di scoprire a chi verrà affidato il compito di portare sul grande schermo una nuova avventura di Bruce Wayne.

Secondo le prime notizie emerse online tra i registi in corsa per ottenere l'incarico ci sarebbe Matt Reeves (Cloverfield), e ora James Gunn, realizzatore dei due film dedicati ai Guardiani della Galassia, ha condiviso la propria opinione: "Se Jeremy Saulnier fosse interessato sarebbe un'ottima scelta".

Saulnier è il regista di Green Room e pochi giorni fa è stato annunciato che il suo prossimo progetto sarà il thriller Hold the Dark.

