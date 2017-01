The Batman: Ben Affleck non dirigerà il film!

Quando Ben Affleck ha messo in guardia il pubblico, anticipando di non essere sicuro di voler dirigere The Batman, in molti hanno minimizzato. Eppure oggi arriva la notizia della sua rinuncia alla regia del progetto. Affleck sarà protagonista del film e resterà coinvolto anche in veste di produttore, ma non sarà lui a dirigere.

"Ci sono personaggi che occupano un posto speciale nel cuore di milioni di persone" ha dichiarato l'attore in un comunicato. "Interpretare Batman richiede concentrazione, passione e devo fornire la miglior performance possibile. E' chiaro che non posso fare entrambi i lavori al livello che il progetto richiede. Insieme con lo studio, ho deciso di farmi aiutare da un regista che collaborerà con me. Ce la metterò tutta e sono ancora qui, ma adesso stiamo cercando un regista. Non vedo l'ora di tornare a indossare i panni di Batman per i fan di tutto il mondo."

"Warner Bros. ha dato il pieno supporto alla decisione di Ben Affleck e continua a collaborare con lui per portare in vita il film standalone su Batman" si legge in un comunicato diramato dallo studio.

Fonti interne a Warner assicurano che la decisione di Ben Affleck di rinunciare alla regia è dovuta unicamente ala complessità del progetto e non al flop subito dal suo ultimo lavoro, il noir La legge della notte. Al momento è già in corso la ricerca di un nuovo regista e pare che nella shortlist figuri il regista di The War - Il pianeta delle scimmie Matt Reeves.

A novembre vedremo di nuovo Ben Affleck nei panni di Batman in Justice League .

