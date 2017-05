The Batman: Ben Affleck ha ricominciato la preparazione fisica per il ruolo dell'Uomo Pipistrello

Per Ben Affleck è tempo di rimettersi in forma. A breve il divo dovrà tornare a indossare tuta e mantello di Batman sul set del solo The Batman. I tempi sarebbero maturi, perciò Heroic Hollywood anticipa che Affleck sarebbe già immerso nel rigido regime di allenamento per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film di Matt Reeves.

Per il momento The Batman non ha ancora una release ufficiale. Mistero anche sul villain del film. In un primo tempo era data per certa la presenza di Deathstroke, interpretato dal possente Joe Manganiello. Adesso il tweet diffuso da Josh Gad con il disegno del Pinguino, storico nemico di Batman, rimescola le carte in tavola ipotizzando la presenza dell'attore nel film.

Ciò che è certo è che a breve rivedremo Batman in Justice League a partire dal 16 novembre.

