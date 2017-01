The Batman: Ben Affleck affronterà le pressioni sul film

Ben Affleck è ritornato a parlare di come sta affrontando l'attenzione riservata a il film The Batman, di cui sarà sceneggiatore, regista e protagonista.

Intervistato da USA Today, l'interprete di Bruce Wayne ha raccontato: "I film dei supereroi ricevono un livello di attenzione che non ha paragoni con tutti gli altri film che ho girato. Si sceglie l'interprete del quattordicesimo personaggio che appare nel film e su internet la gente impazzisce. Lo capisco e lo accetto. Fa parte della pressione legata a questo tipo di progetti".

Affleck ha quindi aggiunto: "E' per questo motivo che non accetto questi film tranne quando mi sento davvero sicuro. Ma quando arriva il momento, se deve arrivare, sarò certo che sarà la pressione più alta e lo stress più forte che io abbia mai avuto nella mia vita professionale. Non c'è alcun dubbio".

Ben già in passato ha spiegato che non si occuperà della regia del film dedicato all'eroe se non sarà del tutto soddisfatto della sceneggiatura e per ora non è ancora emerso alcun possibile dettaglio riguardante una possibile data di inizio delle riprese.

