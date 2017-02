The Batman: Ben Affleck accoglie Matt Reeves nella batcaverna!

Poche ore fa vi abbiamo annunciato il colpo di scena nella querelle sulla regia di The Batman. Dopo aver fatto un passo indietro, Matt Reeves ha cambiato idea e ha accettato la proposta di Warner Bros. di dirigere il solo sull'uomo Pipistrello al posto di Ben Affleck.

Il divo, visibilmente sollevato dalla notizia dell'ingaggio, ha preso la parola su Instagram per salutare l'arrivo del collega con poche, ma mirate parole: "Benvenuto nella Batcaverna, Matt Reeves."

Welcome to the Batcave, ‪Matt Reeves Un post condiviso da Ben Affleck (@benaffleck) in data: 23 Feb 2017 alle ore 18:07 PST

Poche parole, ma piene di significato. oltre a salutare l'arrivo di Matt Reeves, Ben Affleck rassicura i fan che temevano un suo allontanamento dal ruolo di Batman. The Batman è attualmente in pre-produzione e manca ancora una data di release, ma a novembre vedremo Ben Afflecknei panni del Cavaliere Oscuro in Justice League .

