The Batman: anche Matt Reeves abbandona la regia!

Cristiano Ogrisi

È un momento complesso per la Warner Bros. e il suo The Batman. Nelle ultime settimane è successo di tutto, dall'abbandono del ruolo di regista di Ben Affleck, fino ai rumour di abbandono anche del ruolo di Bruce Wayne e alla presunta riscrittura della sceneggiatura.

L'allarme sembrava rientrato una volta che Matt Reeves (Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie) ha accettato ufficialmente il ruolo. La notizia è stata presa con entusiasmo dai fan, visto che il regista ha ottimi risultati con film a grosso budget, non solo per il pubblico ma anche con la critica. Ma oggi THR riporta che i contatti tra la Warner Bros. e Reeves siano terminati, perchè il regista è uscito dalla trattativa. Pare che le porte restino aperte, ma per il momento non ci sono negoziazioni in atto.

Dopo che le prime uscite del DC Extended Universe non sono riuscite a conquistare nè pubblico nè critica, questo ennesimo abbandono è un brutto segno per il futuro del film sul Crociato Incappucciato. Nonostante i tentativi degli studios di portare una nuova ventata con nuovi registi per le prossime uscite, The Batman resta senza nessun nome a esso collegato, tutti coloro che ci si sono avvicinati se ne sono, per motivi non ancora chiari, allontanati.

Qualche nota positiva per il DCEU c'è: James Wan sta preparando Aquaman e non ci sono voci di abbandono, Mel Gibson è ancora in trattative per occuparsi di Suicide Squad 2 e David Ayer sembra sicuro per Gotham City Sirens.

