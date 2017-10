The Ballad of Lefty Brown: il trailer del western con Bill Pullman

A24 e DIRECTV hanno diffuso il primo trailer del wester The Ballad of Lefty Brown, scritto e diretto da Jared Moshe, che verrà distribuito nei cinema americani il 15 dicembre.

Il protagonista è l'attore Bill Pullman nel ruolo di Lefty Brown, un uomo che assiste all'uccisione del suo partner, recentemente eletto senatore, Edward Johnson (Peter Fonda). Il tragico evento lo porterà a cercare una vendetta, inseguendo i criminali colpevoli della morte dell'amico attraverso le desolate distese del Montana. Lefty sarà inoltre aiutato da un giovane pistolero, Jeremiah (Diego Josef), e dal suo vecchio amico Marshall (Tommy Flanagan).

Brown, dopo una sparatoria in cui rimane ferito Jeremiah, ritorna a casa con i nomi dei colpevoli ma si ritrova accusato della morte degli amici. Il governatore (James Caviezel) si rifiuta di aiutarlo, quindi Lefty deve sfuggire alla legge e riuscire a dimostrare la colpevolezza di un gruppo di uomini potenti.

Fanno parte del cast anche Kathy Baker e Joe Anderson.

