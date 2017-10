The Avengers al femminile: in arrivo un film con tutte le supereroine Marvel?

Se c'è una cosa sicura, dopo le prime recensioni di Thor: Ragnarok, è che la Valchiria di Tessa Thompson è il personaggio rivelazione della pellicola, e non solo nel mondo del film, anche in quello reale! Durante le conferenze stampa di presentazione del film di Taika Waititi, l'attrice ha dichiarato che, ora che fa parte anche lei del Marvel Cinematic Universe, vuole un film di supereroi tutto al femminile, e già sta lavorando con le sue colleghe per farlo diventare realtà:

"Recentemente ho unito le forze con qualche altra donna protagonista dei film Marvel e abbiamo chiesto a Kevin 'Perché non fare un film con le eroine femminili della Marvel? Tutte quante, grazie'. C'è già un precedente nei fumetti, le Liberatrici."

Kevin Feige, presidente della Marvel, ha dichiarato:

"Ammetto che è stato un momento bellissimo, sentire qualcuno che ti chiama, voltarsi e trovare ogni nostra eroina femminile a chiederci 'Beh?'. E io ovviamente ho detto 'Sì'."

Chiaramente ancora non c'è alcuna conferma ufficiale di produzione, visto che l'obiettivo principale dichiarato da Feige è quello di portare avanti le tre fasi del MCU, ma ha sempre detto di voler realizzare un film su Vedova Nera (Scarlett Johansson), quindi potrebbe cogliere veramente la richiesta delle badass women della Marvel.

