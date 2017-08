The Aspern Papers: in corso a Venezia le riprese del film con Jonathan Rhys Meyers

A Venezia sono attualmente in corso le riprese del film in costume The Aspern Papers. I protagonisti del progetto diretto da Julien Landais saranno Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, Jon Kortajarena, Poppy Delevingne, Morgane Polanski, Alice Aufray e Barbara Meier.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Henry James e Landais ha scritto lo script insieme a Jean Pavans e Hannah Bhuiya.

La storia si svolge nel 1885 e ha come protagonista Morton Vint (Meyers): un giovane scrittore ed editore che è affascinato dal poeta romantico Jeffrey Aspern e cerca di entrare in possesso delle lettere che l'uomo ha scritto decenni prima alla sua amante, Juliana, che ora vive con la nipote in un palazzo veneziano. Vint cercherà quindi di sedurre la giovane, pur di riuscire a ottenere quello che desidera.

Tta i produttori ci saranno anche James Ivory, Charles S. Cohen e Francois Sarkozy.

JONATHAN RHYS-MEYERS and JOELY RICHARDSON My two extraordinary lead actorsIt's Getting #Hot in Venice #Dreams #filmmaking #Henryjames #theaspernpapers #jonathanrhysmeyers #joelyrichardson #princepsfilms Un post condiviso da JULIEN LANDAIS (@julienlandais) in data: 21 Lug 2017 alle ore 16:22 PDT

Home News The Aspern Papers: in corso a Venezia le riprese...