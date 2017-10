The Alienist: un nuovo trailer della serie prodotta da Cary Fukunaga

TNT ha condiviso un nuovo trailer di The Alienist, il progetto basato sul bestseller scritto da Caleb Carr, per annunciare che la première andrà in onda sugli schermi americani lunedì 22 gennaio.

Fanno parte del cast Daniel Brühl nel ruolo del dottor Laszlo Kreizler, Luke Evans che sarà l'illustratore John Moore, Dakota Fanning nella parte di Sara Howard, la segretaria che lavora nel quartier generale della polizia durante le indagini su una serie di brutali omicidi nella città di New York, e Brian Geraghty che interpreterà Theodore Roosevelt, il commissario della polizia di New York.

La regia della serie è di Jakob Verbruggen, mentre tra i produttori ci sono anche Cary Fukunaga, Eric Roth e Hossein Amini.

Gli eventi raccontati nella serie saranno ambientati nella New York del 1896, a New York. La storia prenderà il via dopo una serie di brutali omicidi con vittime dei ragazzi che si prostituivano. Il compito di indagare sulle morti viene affidato a un medico esperto in comportamenti criminali e al suo amico che lavora per il New York Times. Entrambi, mentre si occupano del caso, scopriranno nuovi segreti della propria personalità.

