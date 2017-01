The Affair: Showtime rinnova la serie per la quarta stagione

Showtime, oltre ad aver annunciato la data della première dei nuovi episodi di I segreti di Twin Peaks, ha confermato anche il rinnovo della serie The Affair per una quarta stagione. L'ultimo episodio della terza sarà trasmesso negli Stati Uniti il 29 gennaio.

Lo show ha come protagonisti Dominic West, Maura Tierney, Ruth Wilson e Joshua Jackson.

La terza stagione di The Affair riprende tre anni dopo lo sconvolgente season finale che ha visto Noah assumersi le colpe per l'omicidio di Scott Lockhart. Un reato che, in realtà, ha commesso Helen. Come vivrà Noah questo periodo di reclusione? Che ne sarà della sua carriera di scrittore di successo? Helen riuscirà a convivere con la consapevolezza di aver commesso un reato per il quale è stato incolpato il padre dei suoi figli? Alison e Cole riusciranno a riprendere in mano le briglie della propria vita e a liberarsi di un passato che sembra essere incancellabile?

