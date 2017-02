Terry O'Quinn, la star di Lost a Berlino per presentare Patriot (FOTO)

Erika Sciamanna

Da qualche anno la Berlinale ha scelto di ospitare anche le serie tv durante la sua manifestazione e questa volta a trovare risalto nella cornice del festival è stata Patriot , serie di Steve Conrad targata Amazon Prime Video che uscirà il 24 febbraio sul catalogo americano e ad aprile da noi.

A prendere parte ai vari appuntamenti promozionali i grandi nomi del cast: Terry O'Quinn (chi non lo ricorda come John Locke in Lost) , Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus. Il red carpet li ha visti prima firmare autografi ai fan in delirio che si accalcavano negli stretti spazi del Berliner Festspiele, per poi dedicare ai fotografi qualche minuto per le foto di rito durante le quali sorridenti e affabili hanno scherzato prima di entrare in sala per la proiezione delle prime due puntate della serie.

