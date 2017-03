Terrence Malick è un grande fan di Zoolander!

Un interessante articolo pubblicato da Texas Monthly ha condiviso qualche dettaglio interessante e curioso su Terrence Malick, l'amato regista di The Tree of Life.

Secondo quanto pubblicato dal magazine, il filmmaker ama moltissimo la cultura popolare e cita spesso Zoolander. La sua passione per la commedia è talmente famosa che alcuni anni fa il protagonista Ben Stiller ha registrato un messaggio per augurargli buon compleanno in versione Derek Zoolander. Il regista, tra gli ultimi lungometraggi che ha visto, ha inoltre apprezzato il film Blu profondo.

Il suo amico Sam Pressman ha rivelato: "Fa questi collegamenti assurdi che mi sorprendono realmente. Lo si può sentire dire qualcosa del tipo 'Ho appena sentito la canzone di Jason Derulo 'Talk Dirty'. Non ho mai sentito prima una canzone d'amore simile'. E ti ritrovi a pensare 'E' così strano, è una canzone pop così terribile'. E poi la riascolti e ti rendi conto 'In realtà quella che sembra una canzone pop innocua ha qualche elemento davvero bello'".

Il nuovo lungometraggio diretto da Malick, Song to Song, è attualmente nei cinema di New York e Los Angeles, e ha come protagonisti Natalie Portman, Rooney Mara, Ryan Gosling e Michael Fassbender.

