Terminator 2: Billy Idol sarebbe dovuto essere il T-1000!

Nella storia del Cinema si contano diverse scelte di casting assolutamente perfette, una di queste è sicuramente il T-1000 di Terminator 2 - il giorno del giudizio interpretato da Robert Patrick! Impossibile immaginare quel film di James Cameron senza di lui, eppure inizialmente Patrick non era la prima scelta del regista per il ruolo!

Il prototipo serie 1000 della linea Terminator, madato dal futuro per uccidere il leader della Resistenza John Cannor, sarebbe dovuto essere interpretato dal cantante Billy Idol. Il musicista ebbe però un incidente in motocicletta e per via di una frattura alla gamba dovette allontanarsi dal progetto!

Patrick lo ha rivelato durante un'intervista in cui ha affermato: "Billy Idol sarebbe dovuto essere il T-1000. Quando sono andato da Stan Winston dopo aver avuto la parte, stava lavorando sull'immagine di Billy! Ebbe un incidente in moto, si ruppe la gamba e non poteva fisicamente impegnarsi in questo personaggio. Il mio agente mi ha venduto al casting director come una sorta di incrocio da James Dean e David Bowie! Quindi quando sono andato al provino ho provato a fare uno sguardo intensissimo, è piaciuto e l'ho poi usato nel film!"

La performance di Patrick nella serie è tra le più ricordate, soprattutto per il suo modo robotico e minaccioso di correre e fissare le sue vittime. In particolare la corsa ha richiesto molta abilità da parte dell'attore, portandolo a studiare una particolare respirazione che gli permettesse da una parta di andare veloce e dall'altra di simulare l'assenza di respiro di una macchina. Ci dispiace per Billy Idol, ma il destino è stato dalla nostra parte!

