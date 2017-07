Teen Wolf: la serie potrebbe ritornare in futuro con nuovi protagonisti

La seconda metà della sesta, e ultima, stagione di Teen Wolf andrà in onda a partire dal 30 luglio e MTV sembra intenzionata a non dire presto addio al franchise portato sul piccolo schermo da Jeff Davis.

Il presidente dell'emittente, Chris McCarthy, ha infatti svelato: "Stiamo parlando con Jeff del modo in cui mantenere in vita il marchio. E la bellezza dell'evoluzione del mezzo è che ci si può immaginare una continuazione grazie a una serie di podcast poi l'arrivo di uno show televisivo con protagonisti inediti in un paio di anni".

L'idea è quindi quella di proseguire la storia dei personaggi al centro degli eventi dell'attuale serial e in futuro portare invece sul piccolo schermo delle storie con dei protagonisti inediti.

