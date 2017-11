Tales of Arcadia: Guillermo del Toro annuncia la trilogia animata

Guillermo del Toro ha rivelato che il mondo di Trollhunters, la serie animata targata Netflix, si allargherà diventando solo il primo tassello di una trilogia composta da tre progetti che prenderanno il titolo di Tales of Arcadia.

Arcadia è il nome della città al centro delle lotte che vedono coinvolti troll, alieni e maghi.

Le altre due serie si intitoleranno 3 Below, in arrivo nel 2018, e Wizards, il cui debutto è previsto nel 2019, entrambe prodotte dalla DreamWorks.

3 Below avrà come protagonisti due alieni, teenager e appartenenti alla famiglia reale, che, insieme alla loro guardia del corpo, si ritrovano ad Arcadia mentre sono in fuga da un malvagio dittatore e cacciatori di taglie. I due faticheranno ad adattarsi al mondo del liceo mentre cercano di riparare la propria nave spaziale con lo scopo di tornare sul proprio pianeta e lottare per sconfiggere i nemici.

Wizards seguirà invece quello che accade quando i troll, gli alieni e i maghi che si trovano ad Arcadia dovranno lottare per il controllo della magia e per il destino del mondo sovrannaturale.

