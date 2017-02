Tales from the Crypt: il trailer della serie reboot prodotta da Shyamalan

TNT ha diffuro il primo trailer di Tales From the Crypt, reboot del famoso show andato in onda negli anni '90 e prodotto da M. Night Shyamalan.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi e il debutto sugli schermi americani è previsto entro la fine del 2017.

Leggi anche:

Il primo video promozionale mostra un addetto alle pulizie ignaro di una misteriosa figura e terrificante che, alle sue spalle, batte contro il vetro di una porta. Quando l'uomo si accorgerà della situazione sarà, forse, troppo tardi.

Ecco il promo:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Tales from the Crypt: il trailer della serie...