Taika Waititi rivela quale film Marvel vorrebbe dirigere dopo Thor: Ragnarok

La regia di Thor: Ragnarok ha lanciato il neozelandese Taika Waititi nell'olimpo dei registi di casa Marvel. Forte dell'esperienza positiva, in futuro il regista vorrebbe fare il bis dirigendo un altro capitolo del Marvel Cinematic Universe e a dirla tutta un'idea in mente su cosa fare già ce l'avrebbe.

"A dire la verità che potrei dare un'impronta unica in ogni film del franchise. Perciò mi piacerebbe moltissimo occuparmi di Black Widow. Vorrei trasformare in personaggio in qualcosa di folle, più divertente di quanto ci aspettiamo da lei. Perché conosciamo la sua storia e sappiamo quanto sia cupa e drammatica. Ma che cosa succederebbe se provassimo a raccontarne la versione divertente?"

Taika Waititi ammette di parteggiare sempre per gli outsider e crede di possedere il tocco giusto per raccontare la storia delle origini di Black Widow in modo diverso da chiunque altro.

"Credo che esista un modo per raccontare ognuno dei personaggi. Occorre solo capire come trattare il materiale di partenza rendendolo più divertente per il publico".

Taika Waititi non è il solo a sognare un lungometraggio dedicato a Black Widow. Anche l'interprete del personaggio, Scarlett Johansson, in più occasioni si è espressa a favore dell'idea: "Ne ho parlato spesso coi produttori. Occorre capire in che direzione andare. Marvel ha investito molto sul personaggio. Se lo facessi, dovrei indossare a lungo una tuta aderentissima e non so per quanto tempo lo potrò fare. Vorrei che il film venisse fatto nelle giuste condizioni. Credo che la storia fornisca un sacco di opportunità, ha un passato molto ricco. Ci sono un sacco di luoghi da esplorare, la Russia per esempio. Possiamo esplorare il programma di addestramento di Black Widow, scoprire chi è, da dove viene e di cosa è parte".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Taika Waititi rivela quale film Marvel vorrebbe...