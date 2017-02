Taika Waititi regista di Bubbles, il film sullo scimpanzé di Michael Jackson

Saranno Taika Waititi, già regista di Thor: Ragnarok e Hunt For The Wilderpeople, e Mark Gustafson a dirigere Bubbles, il film scritto da Isaac Adamson sulla vita del famoso scimpanzé di proprietà di Michael Jackson.

Il lungometraggio sarà realizzato utilizzando l'animazione in stop-motion.

Waititi ha raccontato: "E' un'idea che mi affascina e voglio svilupparla ulteriormente. La maggior parte delle persone sanno che sono un grandissimo fan di Michael Jackson, quindi la cosa più importante per me è essere certo che si tratti di un progetto che rispetti lui e la sua eredità. Non sono interessato alla realizzazione di un film biografico. Voglio concentrami sul racconto di una storia che fonda fatti reali e fantastici, dedicato a un animale che cerca di capire il mondo intorno a sé".

Il filmmaker ha proseguito: "Il film non è su Michael Jackson perché non è una storia che devo raccontare o che mi sentirei a mio agio nel portare sul grande schermo. E' sull'affascinante percorso di uno scimpanzé attraverso la complessa giungla rappresentata dalla vita umana. E penso che l'animazione sia l'unico modo per avvicinarsi a una storia simile".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Taika Waititi regista di Bubbles, il film sullo...