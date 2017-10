Taika Waititi: "Ecco perché non dirigerò mai un film di Star Wars"

Taika Waititi si gode il successo di Thor: Ragnarok e gongola per le critiche positive legate alla sua capacità di fondere nuova ironia nel Marvel Cinematic Universe. La collaborazione sembra andata a buon fine tanto che il Presidente della Marvel Kevin Feige ha già confemato che vorrebbe tornare a lavorare con il regista nel futuro prossimo. Ma c'è un franchise in cui Taika Waititi non sogna di lavorare: quello di Star Wars. Ecco cosa ne pensa il regista neozelandese:

"Quel particolare franchise mi sembra arduo. Non c'è spazio per qualcuno come me. Il canone è rigido e il tono di Star Wars è predeterminato ed è più serio di quello di Marvel che ha alle spalle decenni di fumetti in cui i toni spaziano. In più l'improvvisazione è sempre stato un valore aggiunto in ogni film Marvel fin dai tempi in cui Robert Downey Jr. ha aperto la strada con Iron Man."

