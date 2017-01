T2 Trainspotting: svelata la tracklist della colonna sonora del film

T2: Trainspotting 2 verrà presentato in anteprima al Festival di Berlino prima di arrivare a marzo nei cinema italiani e, come accaduto con il precedente film diretto da Danny Boyle, la colonna sonora si preannuncia particolarmente interessante.

Il nuovo lungometraggio è ambientato 20 anni dopo gli eventi raccontati nel cult del 1996 e online è stata rivelata la tracklist dei brani contenuti nell'album.

Nella selezione musicale c'è anche Lust for Life, l'iconico brano di Iggy Pop, utilizzato già in una memorabile sequenza di Trainspotting.

"Lust For Life" - Iggy Pop (The Prodigy Remix)

"Shotgun Mouthwash" - High Contrast

"Silk" - Wolf Alice

"Get Up" - Young Fathers

"Relax" - Frankie Goes To Hollywood

"Eventually But (Spud's letter to Gail)" - Underworld, Ewen Bremner

"Only God Knows" - Young Fathers

"Dad's Best Friend" - The Rubberbandits

"Dreaming" - Blondie

"Radio Ga Ga" - Queen

"It's Like That" - RUN-DMC, Jason Nevins

"(White Man) In Hammersmith Palais" - The Clash

"Rain Or Shine" - Young Fathers

"Whitest Boy On The Beach" - Fat White Family

"Slow Slippy" - Underworld

The tracklisting for the T2 Trainspotting soundtrack is here. "Slow Slippy"! pic.twitter.com/kkJT5jSWYc — Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) January 9, 2017

Irvine Welsh ha anticipato che il lungometraggio racconterà una storia dedicata alle trasformazioni avvenute nella città di Edimburgo, seguendo la reunion dei protagonisti.

Danny Boyle dirige il cast al completo di Trainspotting, composto da Ewan McGregor (Renton) Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy) e Robert Carlyle (Begbie) nella nuova avventura firmata dallo sceneggiatore dell'originale John Hodge.

