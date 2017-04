Sylvester Stallone, le figlie ammettono: "Abbiamo rubato i numeri di telefono delle star"

Le figlie di Sylvester Stallone hanno ammesso di aver provato a sfruttare la fama del padre per riuscire a entrare in contatto con le loro celebrities preferite. Sophia, Sistine e Scarlet, intervistate dal magazine Harper's Bazaar, hanno rivelato che la loro tecnica non ha però funzionato.

La ventenne Sophia ha ammesso: "Quando ero più piccola avevo l'abitudine di controllare il telefono di mio padre e copiare alcuni numeri".

Tra le "vittime" delle tre teenager anche Liam Hemsworth, la star di Hunger Games. Sistine ha però specificato: "L'ho chiamato. Non ha mai risposto".

Le figlie di Stallone hanno inoltre confessato che si sono particolarmente emozionante nell'incontrare i propri attori preferiti: Sophie è andata in crisi di fronte a Ryan Reynolds, Sistine era entusiasta di conoscere Leonardo DiCaprio e Scarlet si è quasi sentita svenire vedendo Ryan Gosling.

Sophie ha ammesso che in futuro sarebbe felice di lavorare con il padre dietro le quinte, mentre Sistine che è una modella non si sente adatta alla recitazione o a far parte del mondo di Hollywood. Scarlett, invece, è ancora al liceo e non ha ancora le idee chiare sul futuro ma, nel dubbio, Sylvester le ha consigliato di tenersi pronta alle apparizioni sui red carpet accanto a lui: "Mi fa allenare a camminare sui tacchi un'ora al giorno per evitare che cada. Sono la più imbranata di tutte e tre".

