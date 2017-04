Sweet Revenge, su FoxLife arriva la nuova soap turca!

Patrizio Marino

Dopo il successo di Happiness e Love Of My Life (interpretato da Serkan Çayoğlu, star di Cherry Season) il 10 aprile una nuova soap turca arricchisce il daytime di FoxLife (canale 114 di Sky): è Sweet Revenge, in prima visione assoluta dal lunedì al venerdì, alle 14.35.

Nonostante le tensioni politiche di questi anni, la Turchia è diventata una potenza mondiale nella produzione audiovisiva, fenomeno confermato in questi giorni al MIPTV di Cannes. Dapprima la serialità della Mezzaluna ha egemonizzato il mondo arabo e musulmano dove erano leader gli egiziani e i siriani. Ora con il grande successo in tutto il Medio Oriente si è aperto anche un canale con Hollywood che ha portato alcune case di produzione americane ad aprire sedi a Istanbul per produrre serie tv da distribuire sul mercato locale.

Sweet Revenge racconta con ironia e leggerezza una storia d'amore sfortunata. Sembrava andare tutto secondo i piani: la bellissima Pelin (Leyla Lydia Tuğutlu) aspettava Tolga (Can Nergis) all'altare e stava per sposare l'uomo dei suoi sogni. Ma lo sposo ci ripensa e non si presenta. Pelin disperata si rivolge a una fattucchiera e capisce che lo sfortunato evento è legato a una macchia del suo passato. Durante il liceo Pelin aveva spezzato il cuore di Tankut (Furkan Andıç) che dalla vergogna era scappato via da Instanbul per iniziare una nuova vita all'estero.

L'unica soluzione per sciogliere la "maledizione" è ritrovare Tankut per chiedergli scusa. Se non fosse che quel liceale è tornato in Turchia ed è diventato un cuoco di successo, affascinante ed affermato. Forse è arrivato il momento per Tankut di prendersi una "dolce" rivincita...

