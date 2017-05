Suspiria: Thom Yorke, leader dei Radiohead, comporrà la colonna sonora

Il remake di Suspiria potrà contare su una colonna sonora veramente speciale. Sarà infatti Thom Yorke, leader del gruppo Radiohead, a occuparsi dei brani ideati per il remake firmato da Luca Guadagnino.

Il regista ha dichiarato in un comunicato: "Si tratta di un sogno che diventa realtà. Puntiamo a realizzare un film che sarà un'esperienza disturbante e in grado di trasformare: in base a questa ambizione non potevamo trovare un partner migliore rispetto a Thom".

Fanno parte del cast del progetto prodotto da Amazon Studios Mia Goth, Chloe Moretz, Dakota Johnson e Tilda Swinton, che avrà il ruolo di Madame Blanche, la vice-direttrice della scuola, un ruolo già presente nell'originale del 1977.

