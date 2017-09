Susan Sarandon: scollatura "incendiaria" sul red carpet di Venezia (FOTO e VIDEO)

Protagonisti della quinta giornata di festival due pilastri del cinema internazionale: Donald Sutherland ed Helen Mirren. Le due star erano al Lido per presentare il nuovo film di Paolo Virzì, Ella & John - The Leisure Seeker, che li vede come una coppia di anziani e malati coniugi che decidono di intraprendere un road trip in giro per l'America. Fin dal photocall della mattina si era capita la grande simpatia e intesa dei due che hanno posato con grande professionalità e disponibilità per i tanti fotografi accreditati.

In serata è stato il momento del red carpet durante il quale hanno camminato mano nella mano non risparmiandosi in scherzi e occhiate complici contribuendo a creare un aria gioiosa e rilassata e rendendo l'evento più che piacevole. Al termine dell'evento hanno sfilato i partecipanti al premio Kinéo capitanati da una spumeggiante e affascinante Susan Sarandon e dalla simpaticissima Claudia Cardinale. Tra i tanti nomi dello spettacolo italiano: Vittoria Puccini, Alessandro Siani e Giovanni Allevi.

