Supernatural: Sam e Dean in azione nel full trailer della stagione 13

I fratelli Winchester tornano in azione nel full trailer della tredicesima stagione di Supernatural diffuso da The CW. Il trailer ci offre uno sguardo del luogo in cui Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) si trovano dopo aver sconfitto Lucifero e dopo averlo lasciato in una realtà alternativa. La nuova stagione prenderà il via il 12 ottobre.

Uno degli episodi della nuova stagione fungerà da ponte per lanciare lo spinoff Wayward Sisters, incentrato sul personaggio dello Sceriffo Sheriff Jody Mills (Kim Rhodes). In Supernatural, Jody Mills aiuta due ragazze in difficoltà la cui esistenza è sconvolta da eventi soprannaturali, proprio come è accaduto a lei. Mills ha fatto il suo debutto nella quinta stagione di Supernatural. Da allora lo Sceriffo di Sioux Falls, South Dakota, ha dimostrato di essere una fedele alleata per i fratelli Winchester.

