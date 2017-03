Supernatural incontra The Walking Dead: la Lucille di Negan "guest star" d'eccezione

Nel quindicesimo episodio della dodicesima stagione di Supernatural c'è stato spazio per un omaggio a Jeffrey Dean Morgan e a Negan, il personaggio che interpreta nella serie The Walking Dead.

L'attore, nello show targato The CW, ha avuto il ruolo del padre di Sam e Dean e, nei primi minuti di Somewhere Between Heaven and Hell , è apparsa a sorpresa una mazza avvolta dal filo spinato praticamente uguale a Lucille, l'arma preferita del villain alle prese con l'apocalisse zombie.

Nella puntata Dean usa la propria versione di Lucille per uccidere una sirena e, a ottobre, Jensen Ackles aveva posato con la mazza per festeggiare la première di The Walking Dead.

Morgan, in futuro, potrebbe riprendere il ruolo di John Winchester: lo showrunner Andrew Dabb aveva svelato di essere convinto che ci sarà la possibilità di rivedere in scena il padre dei due fratelli.

Leggi anche: The Walking Dead: Jensen Ackles improvvisa un crossover con Supernatural su Twitter

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Supernatural incontra The Walking Dead: la...