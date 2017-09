Supernatural: il trailer e il poster della stagione 13 confermano il ritorno di Castiel

I fan di Supernatural che hanno a cuore la sorte di Castiel possono tirare un sospiro di sollievo. Il poster della tredicesima stagione della serie The CW, che prenderà il via il 13 ottobre, vede l'angelo interpretato da Misha Collins insieme ai fratelli Winchester.

Il poster, che trovate di seguito, ritrae Sam, Dean e Castiel di profilo, con la tagline "Dawn of Darkness". Come ha svelato tempo fa il produttore esecutivo Andrew Dabb, "la morte non è la fine per Castiel. Fa parte della storia. Detto questo, è più morto di quanto normalmente le persone siano nel nostro show. Castiel ha un ruolo centrale per noi, ma questo ruolo potrebbe apparire più tardi di quanto il pubblico speri."

Ricco di humor e azione il trailer che vede il solito Dean annunciare "Dio, avremo bisogno del tuo aiuto." Ma Chuck risponderà alla chiamata? "Siamo stati nei guai prima d'ora. Troveremo un modo, perché è ciò che sappiamo fare" lo rassicura Sam. E noi non vediamo l'ora di rivedere i fratelli Winchester in azione!

