Supergirl/The Flash: in arrivo un crossover musical!

Il crossover Invasion ha riscritto la storia della televisione intrecciando ben quattro serie tv, gli show DC Comics Arrow, Legends of Tomorrow , The Flash e Supergirl. Adesso che tutti gli show sono stati già rinnovati in anticipo dalla rete americana, si torna a parlare di un nuovo crossover che stavolta coinvolgerà solo due serie su quattro, Supergirl e The Flash. Questo crossover sarà diverso dal solito. Cosa avrà di speciale? Sarà un musical!

Per adesso The CW ha deciso di non diffondere troppi dettagli sul progetto top secret. Già confermata la presenza delle star Melissa Benoist, protagonista di Supergirl, e Grant Gustin, interprete di The Flash, Nel passato di entrambi gli attori vi è la partecipazione a Glee, perciò il loro talento canoro è già assodato. Resta da capire come si svilupperà la trama del nuovo crossover.

A quanto pare, gli eventi narrati avranno un peso per la storia dei due personaggi. Il produttore esecutivo Andrew Kreisberg ha dichiarato: "Quando arriveremo all'episodio musicale, sia Barry Allen che Kara Danvers si ritroveranno in un momento chiave delle loro esistenze, l'esperienza musicale avrà un notevole impatto su entrambi e sul futuro dei loro show."

Dai rumor trapelato si parla della possibilità di avere come villain Music Meister, comparso per la prima volta in un episodio del 2009 della serie animata Batman: The Brave And The Bold. A doppiarlo, all'epoca, era Neil Patrick Harris, che non ha mai ripreso il ruolo. Interrogato sulla possibilità di un ritorno, l'attore ha commentato: "Ho doppiato il Music Meister in una sessione a Los Angeles anni fa. E' stato divertente. E' sempre divertente cantare, perciò potrei anche rifarlo. Chissà. Vedremo".

Riguardo al possibile cast del crossover, Greg Berlanti ha aggiunto: "Non ci abbiamo ancora pensato, ma è giusto iniziare a porsi il problema. Siamo grandi fan di Neil Patrick Harris e non appena inizieremo il casting, vedremo se riusciremo a convincerlo."

