Supergirl/The Flash: il trailer del crossover musicale Duet

The CW ha svelato il trailer di Duet, seconda parte del crossover musicale che vedrà tornare a intrecciarsi le serie Supergirl e The Flash. Dopo aver recitato in Glee, gli attori Grant Gustin e Melissa Benoist tornano alle origini mostrando le loro doti canore.

Il crossover musical si aprirà con l'episodio 2.16 di Supergirl, in onda il 20 marzo. L'episodio, intitolato Star-Crossed, vedrà l'arrivo di un nuovo villain a National City. Mentre Supergirl (Melissa Benoist) è in allarme la fidanzata di Winn, Lyra, lo mette nei guai con la legge. Maggie tenta di aiutarlo, ma mette a rischio vecchi rapporti. Il Music Meister (Darren Criss) attacca Supergirl.

Il crossover proseguirà con l'episodio 3.17 di The Flash intitolato Duet, in onda il 21 marzo. Qui si apre la parte canora con Barry (Grant Gustin) e il team colti di sorpresa quando Mon-El e Hank Henshaw arrivano sulla loro Terra portando una Supergirl in stato comatoso dopo lo scontro con il Music Meister. Incapaci di svegliarla, i due si rivolgono al Team Flash. Però il Music Meister sorprende The Flash facendo andare in coma anche lui. Kara e Barry si risvegliano senza poteri in una realtà alternativa in cui la vita è un musical e l'unico modo per fuggire è seguire la sceneggiatura, cantando e ballando fino alla fine. Di seguito il trailer di Duet.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Supergirl/The Flash: il trailer del crossover...