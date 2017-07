Supergirl: Erica Durance sostituirà Laura Benanti nella stagione 3

Un volto familiare al mondo di Superman sta per fare la sua comparsa nella terza stagione di Supergirl. Si tratta di Erica Durance, già nota ai fan di Smallville nel ruolo di Lois Lane. Erica Durance prenderà il posto di Laura Benanti, che ha lasciato lo show, interpretando Alura Zor-El, la madre kryptoniana di Kara.

"Sfortunatamente Laura, con cui abbiamo lavorato per anni a partire da Eli Stone, non era più in grado di continuare a interpretare il ruolo di Alura per via dei suoi impegni di lavoro a New York" hanno spiegato i produttori di Supergirl. "Ma siamo fortunati ad avere Erica con noi nel ruolo della madre di Kara. Abbiamo avuto un grande successo con Lois Lane interpretata, la scorsa stagione, da Teri Hatcher. Sappiamo che Erica continuerà a onorare la tradizione orgogliosa degli interpreti dei nostri show che creano interpretazioni uniche dei personaggi classici DC."

