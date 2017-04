Supergirl: confermato il ritorno di Calista Flockhart e Tyler Hoechlin!

Ecco la notizia che i fan di Supergirl attendevano da tempo. Cat Grant sta per tornare! Dopo mesi di incertezze, è stato confermato ufficialmente il ritorno del personaggio di Calista Flockhart nel finale della seconda stagione. Con la Flockhart rivedremo anche Tyler Hoechlin che tornerà a vestire i panni di Superman.

Per adesso non conosciamo le modalità del ritorno di Cat Grant né il motivo per cui la rivedremo al CatCo. Cat, capo del CatCo, conglomerato di media del DCTV universe, è la datrice di lavoro di Kara Danvers la quale, dopo averle fatto da assistente personale, è stata assunta come reporter. Calista Flockhart è comparsa nei primi due episodi della seconda stagione, ma poi ha lasciato per altri impegni affidando il ruolo di suo sostituto a James Olsen (Mehcad Brooks).

Supergirl al momento è in pausa. La serie farà ritorno su The CW il 24 aprile con l'episodio Ace Reporter.

