Supergirl 3: Amy Jackson sarà Saturn Girl nella nuova stagione

Lunedì 9 ottobre prenderà il via su The CW la messa in onda della terza stagione della serie Supergirl, con protagonista l'attrice Melissa Benoist nel ruolo di Kara.

Nell'attesa l'emittente ha diffuso dei materiali promozionali inediti e condiviso la notizia di un nuovo arrivo nel cast delle puntate inedite.

Il trailer inedito contiene delle sequenze dedicate alle difficoltà di Kara nell'affrontare la sua vita da eroina:

L'emittente ha inoltre condiviso le immagini della première intitolata Girl of Steel , in cui Kara dovrà affrontare la perdita di Mon-El, concentrandosi quindi sull'essere Supergirl e dovendo affrontare una nuova, misteriosa, minaccia che incombe su National City. Alex confesserà un segreto a Maggie riguardante le loro imminenti nozze. Lena compierà una mossa coraggiosa, mentre un cittadino di National City avrà un misterioso legame con la protagonista.

Nelle puntate della terza stagione ci sarà anche l'attrice Amy Jackson con la parte di Saturn Girl/Imra Ardeen, descritta come un'eroina intelligente, gentile e determinata che usa i suoi poteri telecinetici per aiutare chi è in difficoltà. La giovane è nata su Titano, una delle lune di Saturno, e arriverà sulla Terra per aiutare Supergirl a sconfiggere una delle più grandi minacce che abbia mai incontrato.

