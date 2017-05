Sunset: le prime foto e anticipazioni sul film di László Nemes

Il regista László Nemes, dopo il successo del film Il figlio di Saul, è tornato alla regia con Sunset, le cui riprese inizieranno a giugno in vista di una potenziale presentazione nel 2018 al Festival di Cannes.

Intervistato da Radio Tilos, il filmmaker ha rivelato che la protagonista sarà l'attrice Juli Jakab nel ruolo di Irisz Leiter, una ragazza che nel 1913 viaggia con destinazione Budapest per iniziare una carriera come sarta. Quando arriva nel negozio di cappelli di proprietà dei suoi genitori, che sono morti, incontra il loro precedente socio, Oszkar (Vlad Ivanov), scoprendo di avere un fratello di cui non era a conoscenza. I suoi tentativi di trovarlo faranno emergere una serie di segreti, mentre la nazione si prepara al caos della guerra imminente.

Saul collaborerà nuovamente con il direttore della fotografia Mátyás Erdély.

Ecco le prime immagini della protagonista, realizzate durante la prova costumi:

