Suicide Squad: un video ci spiega in 20 minuti tutto ciò che non ha funzionato

Nel suo nuovo "tutto ciò che è andato male..." CinemaSins si è concentrato sui difetti di Suicide Squad, comic movie corale di grandi speranze che si è rivelato una delle delusioni più cocenti dell'annata appena conclusa.

"Questo film è un disastro dall'inizio alla fine. Suicide Squad ha talmente tanti difetti che ho pensato di lasciar perdere. Questo film è brutto ed ecco cosa non va" si legge nella descrizione.

Tra le magagne si sottolinea la presentazione di Harley Quinn in prigione che ricorda la scena di Juliette Lewis in Assassini nati e il cliché delle guardie che mangiano pizza o cibo cinese invece di prestare attenzione ai monitor. CinemaSins sottolinea, inoltre, come il film copi lo stile grafico di Deadpool nella scena in cui Amanda Waller introduce il personaggio di Deadshot.

