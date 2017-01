Suicide Squad, David Ayer: "Se potessi tornare indietro, Joker sarebbe il vero villain"

In molti hanno indicato in Suicide Squad la grande delusione dell'anno cinematografico appena concluso. In una risposta sincera a un fan, il regista e autore David Ayer ha ammesso le proprie colpe aggiungendo che, se potesse tornare indietro, farebbe diventare il Joker il vero villain del film.

Il regista scrive: "So che è un film controverso. Ho cercato di fare qualcosa di diverso, con un look e una voce unica. Ho tratto ispirazione dalla follia dei fumetti originali. Fare il film è un viaggio pieno di imprevisti. Ho imparato molto. Ognuno ha una visione personale di come ogni personaggio dovrebbe essere, muoversi e parlare. Se si cerca di fare qualcosa che piaccia a tutti, rischia di essere edulcorato. So che Suicide Squad ha i suoi difetti, lo sa tutto il mondo. Niente fa più male che aprire un giornale e vedere un paio di anni di vita, sangue e lacrime fatti a pezzi. Il gioco dell'odio è forte. Il film è risultato un grande successo commerciale, successo dovuto al potere e alla meraviglia del DC Universe e dei suoi personaggi. Se tornassi indietro cambierei qualcosa? Certo che sì. Vorrei avere una macchina del tempo. Renderei il Joker il villain principale e costruirei una storia più complessa. Ho lasciato la scuola superiore e dipingevo case per vivere. Sono fortunato a fare ciò che faccio oggi. Ho bisogno di dare ai personaggi e alle storie più respiro e siamo in trattative per andare avanti. (E no, non esiste nessun montaggio segreto del film in cui il Joker ha molte più scene.)"

So thankful for suicide squad @DavidAyerMovies exactly the way it is. It's a masterpiece, don't let anyone tell you otherwise! — Jody (@PensFanboy) January 21, 2017

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Suicide Squad, David Ayer: "Se potessi tornare...