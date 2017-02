Suicide Squad: arriva il trailer in versione horror ed è fantastico (VIDEO)

Come ben sappiamo, Suicide Squad non è riuscito ad accontentare il pubblico diventando una delle più grandi delusioni della passata annata cinematografica. Adesso ci pensa un fan trailer a dare giustizia al team di villain DC.

Il trailer, realizzato dallo YouTuber Ryan Ziegler, ha alla base una semplice idea: e se Suicide Squad avesse avuto il coraggio di esplorare più a fondo il tema horror? Il trailer risponde al quesito e usa come brano musicale Go Tell Aunt Rhody, tema di Resident Evil VII, per creare un'atmosfera più apocalittica e sinistra. E il risultato è decisamente interessante.

Leggi anche: Il caso Suicide Squad tra critici "corrotti", la lotta DC/Marvel e Rotten Tomatoes. Chi sono i veri cattivi?

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Suicide Squad: arriva il trailer in versione...