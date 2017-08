Suicide Squad 2: Warner Bros aspetterà Will Smith per il sequel

Uno dei più grandi problemi quando si tratta di organizzare la produzione del sequel di un film come Suicide Squad, è riuscire a districarsi tra i contratti e gli impegni di tutte le star coinvolte!

La Warner Bros sta cercando di realizzare Suicide Squad 2 in tempo per il 2019 ma non può procedere senza Will Smith che nel film interpreta Deadshot. L'attore è infatti impegnato con le riprese di Aladdin e Gemini Man , per tanto la produzione dell'atteso cinefumetto non potrà partire prima dell'Autunno 2018!

Stando ai primi rumors sulla sceneggiatura del film, il ruolo di Deadshot sarà ancora più centrale di quello del primo capitolo dove era praticamente co-protagonista insieme ad Harley Quinn interpretata dalla splendida Margot Robbie. La Dottoressa Quinzel, invece, apparirà oltre che in Suicide Squad 2 anche in Gotham City Sirens e nel recentemente annunciato Joker & Harley insieme al suo Puddin!

