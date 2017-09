Suicide Squad 2: Gavin O'Connor sarà il regista del film!

La Warner ha ufficialmente annunciato il regista di Suicide Squad 2, sarà Gavin O'Connor a diriggere e scrivere il sequel del discusso cinefumetto firmato da David Ayer nel 2016.

O'Connor è noto per aver realizzato in passato produzioni piene di testosterone come Warrior e Pride and Glory - Il prezzo dell'onore, mentre di recente ha girato l'action-thriller The Accountant con Batman... ehm, Ben Affleck! Prima di lui sono stati presi in considerazione per la regia del progetto anche Mel Gibson e Daniel Espinosa, mentre il regista originale David Ayer ha lasciato le redini del sequel per dedicarsi al film del DC Extended Universe Gotham City Sirens con protagoniste Harley Quinn, Poison Ivy e Catwoman.

Le riprese di Suicide Squad 2, considerando i diversi impegni degli attori protagonisti, inizieranno non prima dell'Autunno 2018. Will Smith è infatti attualmente impegnato nel ruolo del Genio nel live action Disney Aladdin, mentre Margot Robbie si trova sul set di Mary Queen of Scots in uscita nel 2018.

