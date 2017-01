Streghe: The CW al lavoro su una "rivisitazione" della serie

The CW vuole riportare sugli schermi televisivi Streghe e ha affidato il compito di occuparsi di un possibile revival della serie originale a Jennie Urman, creatrice di Jane the Virgin.

Lo show è andato in onda su WB per otto stagioni, dal 1998 al 2006, e aveva come protagoniste Alyssa Milano, Holly Marie Combs e Shannen Doherty.

Secondo quanto riporta il sito Variety il network ha solo anticipato che si tratta di una rivisitazione dell'originale. Sono coinvolti nel progetto anche Jessica O'Toole e Amy Rardin, impegnati anche come produttori esecutivi. La CBS Television Studios produrrà il potenziale show.

Streghe raccontava la storia delle sorelle Halliwell che scoprivano di discendere da una famiglia dotata di poteri magici, situazione che le portava ad affrontare pericoli e creature sovrannaturali.

Home News Streghe: The CW al lavoro su una "rivisitazione"...