Streghe: Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs vogliono tornare sul set?

Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs, secondo quanto riporta il sito Aceshowbiz, starebbero trattando con i produttori Streghe per valutare una possibile apparizione in un potenziale pilot di una nuova versione della serie.Una fonte avrebbe rivelato che le attrici "Spererebbero che lo show ottenga una seconda possibilità su Netflix. Alle ex star della serie piacerebbe interpretare delle madri alle prese con delle figlie dotate di poteri".

Leggi anche: Da Streghe a Buffy, l'ABC delle streghe sullo schermo

La notizia appare tuttavia piuttosto poco credibile, considerando che Prue Halliwell è uscita di scena prima della fine dello show e sul set c'era stata della tensione a causa del rapporto, non troppo amichevole, tra Shannen e Alyssa.

La nuova versione sviluppata per The CW da Jennie Snyder Urman, e scritta da Jessica O'Toole e Amy Rardin, dovrebbe inoltre avere come protagoniste tre streghe - Annie, Paige e Tina - che combattono il male nel 1976, in una città del New England.

Home News Streghe: Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly...