Stranger Things: una maratona evento per vedere l'intera seconda stagione!

Si svolgerà il 28 ottobre un evento davvero speciale dedicato all'arrivo su Netflix della seconda stagione della serie Stranger Things. Le prime quattrocento persone che si presenteranno all'East End Studios di Milano (via Mecenate 88/A) verrano infatti suddivise in quattro team, guidati da altrettanti capitani, e potranno diventare dei veri binge racer, completando la visione di tutte le puntate inedite.

Tra una puntata e l'altra ci si potrà inoltre immergersi nel Sottosopra, nelle atmosfere di Hawkins, trascorrere il tempo tra un Benny's Burger e una partita in sala in giochi. L'evento prenderà il via alle ore 14 e per avere maggiori dettagli si può visitare la pagina Stranger Binge.

I creatori dello show, Matt e Ross Duffer, hanno dichiarato che i nuovi episodi si svolgeranno nel 1984, un anno dopo rispetto la prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano quindi in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

Tra i nuovi arrivi nello show Sean Astin nel ruolo di un personaggio chiamato "Bob Newby", interesse sentimentale di Joyce (Winona Ryder).

