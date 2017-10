Stranger Things: un video svela gli easter eggs e i segreti contenuti nel trailer della stagione 2

Venerdì 13 Netflix ha donato ai fan il full trailer della seconda stagione di Stranger Things, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 27 ottobre. Nel video scopriamo cosa è successo a Will dopo il suo ritorno dal Sottosopra, in più vediamo Eleven, stavolta in versione riccioluta, che entra nuovamente in azione mentre i cittadini di Hawkins sono messi alla prova dalla scoperta che una terribile minaccia incombe sulla città.

Il trailer contiene numerose incursioni nel Sottosopra, easter eggs, segreti che forse non tutti i fan avranno colto al primo sguardo e in più possiamo dare un primo fugace sguardo allo Shadow Monster. Per favorire una visione più attenta, ScreenCrush ha diffuso una featurette in cui vengono spiegati i segreti celati nel promo.

I creatori dello show, Matt e Ross Duffer, hanno dichiarato che i nuovi episodi si svolgeranno nel 1984, un anno dopo rispetto la prima stagione, con moltissime sorprese. Tornano quindi in azione i giovanissimi Will, Eleven, Mike, Dustin e Lucas rispettivamente interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

Tra i nuovi arrivi nello show Sean Astin nel ruolo di un personaggio chiamato "Bob Newby", interesse sentimentale di Joyce (Winona Ryder).

