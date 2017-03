Stranger Things, Ted Sarandos: "La premiere della stagione 2 è fantastica"

Dopo aver deliziato il pubblico con una prima coinvolgente stagione, la serie Netflix Stranger Things tornerà in autunno su Netflix con i nuovi episodi. La lavorazione della seconda stagione è attualmente in corso e il capo della sezione contenuti di Netflix Ted Sarandos ha già visto in anteprima la premiere insieme al co-fondatore di Netflix Reed Hastings.

"Ho già visto il primo episodio della seconda stagione. E' fantastico, contiene tutto ciò che ogni fan vuole vedere. Sarà davvero grandioso, lo si capisce fin d'ora dalla reazione e dal movimento che sta generando internamente a Netflix".

La nuova stagione porrà i personaggi amati, il cui ritorno è stato già confermato in precedenza, di fronte a grandi ostacoli. L'intera cittadina di Hawkins verrà messa in pericolo dopo il ritorno di Will dal Sottosopra. E ovviamente c'è sempre il portale che si affaccia su un'altra terribile dimensione aperto dentro il Dipartimento di Energia. Prima o poi qualcuno lo dovrà chiudere.

