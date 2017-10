Stranger Things, Star Trek: Discovery; gli attori ospiti a Lucca Comics & Games 2017

Per la prima volta Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, sarà presente a Lucca Comics & Games all'interno dell'area Movie con degli appuntamenti imperdibili dedicati a due dei titoli Netflix più amati: Stranger Things e Star Trek: Discovery. Il pubblico di Lucca e gli appassionati delle due serie avranno infatti la possibilità di incontrare alcuni dei loro personaggi preferiti.

Il primo incontro sarà con Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Linnea Berthelsen, tra i protagonisti della nuova stagione di Stranger Things. Gli attori adolescenti dell'acclamata serie, tra cui l'attrice Linnea Berthelsen - new entry nel cast della seconda stagione - incontreranno il pubblico di Lucca Comics & Games durante la giornata di apertura, mercoledì 1 novembre (ore 12.45 - Auditorium San Francesco). Stranger Things 2, la serie originale Netflix sui misteri della cittadina di Hawkins, sarà disponibile sulla piattaforma dal 27 ottobre 2017.

Altro incontro immancabile sarà quello dedicato a Star Trek: Discovery, lo show sulle avventure della Flotta Stellare che continua la storia dell'iconico franchise. A parlare della serie saranno Sonequa Martin (che veste i panni del Primo Ufficiale Michael Burnham), Jason Isaacs (che interpreta il capitan Gabriel Lorca), Shazad Latif (ovvero il Tenente Tyler) e il produttore esecutivo Aaron Harberts (giovedì 2 novembre, ore 14.30 - Teatro del Giglio). Star Trek: Discovery è in esclusiva su Netflix dal 25 settembre con un episodio a settimana: i primi otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino a lunedì 6 novembre, per poi riprendere a gennaio 2018.

Sarà inoltre a Lucca anche l'hub Netflix in cui saranno presentati tantissimi titoli, compresi i più popolari show Marvel, e una "meravigliosamente terrificante" area sotterranea interamente dedicata a Stranger Things. All'interno di queste aree, ulteriori divertenti attività aspetteranno nuovi e vecchi fan di Netflix per conoscere ancora di più la loro natura di streamer e diventare parte del mondo Netflix.

